Os Estados Unidos anunciaram a imposição de novas tarifas sobre produtos de 14 importantes parceiros comerciais. Entre os mais impactados estão China, Índia e União Europeia. O governo norte-americano justifica as medidas como uma resposta ao que considera excesso de capacidade industrial nesses países, prejudicando assim sua própria indústria. A nova tarifa imposta à China é a mais elevada: 20%.



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