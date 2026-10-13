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EUA esperam 'suavizar' posição da Rússia com acordo de diesel

Segundo fontes, governo quer demonstrar que está aberto a negociar com Moscou

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O governo dos Estados Unidos anunciou um acordo com a Rússia para permitir a exportação de mais de 2 milhões de barris de diesel russo aos mercados internacionais.

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