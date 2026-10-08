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França libera 10 milhões de barris de diesel dos estoques

Objetivo é mobilizar reservas estratégicas para aliviar escassez da oferta em meio a conflitos

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A França decidiu liberar 10 milhões de barris de diesel dos seus estoques estratégicos como resposta à atual escassez.

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