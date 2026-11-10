Logo R7.com
RecordPlus

França não descarta represálias ao Irã após ciberataques

Governo iraniano atribuiu ações contra supermercados de países europeus à Guarda Revolucionária

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

O ministro das Relações Exteriores da França afirmou que o governo não descarta represálias após ciberataques contra supermercados atribuídos ao Irã.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Europa
  • França
  • Irã
  • crimes-ciberneticos

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.