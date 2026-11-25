O Governo Federal está em uma corrida contra o tempo para aprovar mais oito projetos econômicos até o final do ano, faltando menos de um mês para o recesso parlamentar, que começa dia 23 de dezembro.



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