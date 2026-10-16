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Guerra na Ucrânia: Donald Trump diz que retomada de ataques é uma 'vergonha'

Presidente criticou decisão de Zelensky e culpa ucraniano pelo aumento do preço do petróleo

Conexão Record News|Do R7

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, classificou como vergonhosa a retomada dos ataques ucranianos contra refinarias russas.

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