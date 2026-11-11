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Irã adota princípio da reciprocidade contra a Argentina

Teerã classificou Marinha e Força Aérea argentina como 'organizações terroristas'

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O Irã classificou a Marinha e a Força Aérea da Argentina como “organizações terroristas”, nesta quarta-feira (11). Segundo o Ministério das Relações Exteriores iraniano, a classificação teve como base o “princípio de reciprocidade”.

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