Irã adota princípio da reciprocidade contra a Argentina

O Irã classificou a Marinha e a Força Aérea da Argentina como “organizações terroristas”, nesta quarta-feira (11). Segundo o Ministério das Relações Exteriores iraniano, a classificação teve como base o “princípio de reciprocidade”.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!