Irã aposta em novas táticas para atacar navios no estreito de Ormuz

O Irã tem implementado novas estratégias ofensivas contra embarcações que transitam pelo estreito de Ormuz. Segundo informações da agência Reuters, essa mudança busca manter os preços do petróleo elevados e impactar as eleições de meio de mandato nos Estados Unidos.



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