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Irã aposta em novas táticas para atacar navios no estreito de Ormuz

Objetivo é manter preços do petróleo elevados e influenciar eleições de meio de mandato nos EUA

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O Irã tem implementado novas estratégias ofensivas contra embarcações que transitam pelo estreito de Ormuz. Segundo informações da agência Reuters, essa mudança busca manter os preços do petróleo elevados e impactar as eleições de meio de mandato nos Estados Unidos.

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