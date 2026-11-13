Irã confirma ataque contra sistema de radar dos EUA no Bahrein
Segundo comunicado, ofensiva foi resposta a agressão aérea contra torre de comunicação
A Guarda Revolucionária do Irã informou que atacou um sistema de radar dos EUA no Bahrein, em resposta a uma agressão aérea contra uma torre de telecomunicações. Especialista analisa.
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