Logo R7.com
RecordPlus

Irã confirma ataque contra sistema de radar dos EUA no Bahrein

Segundo comunicado, ofensiva foi resposta a agressão aérea contra torre de comunicação

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

A Guarda Revolucionária do Irã informou que atacou um sistema de radar dos EUA no Bahrein, em resposta a uma agressão aérea contra uma torre de telecomunicações. Especialista analisa.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • ira
  • guerra

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.