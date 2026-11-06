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Irã envia proposta nuclear aos EUA por meio do Catar

Medida só será discutida depois que Washington atender às exigências feitas por Teerã

Conexão Record News|Do R7

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O Irã enviou nesta quinta-feira (5) aos EUA uma proposta nuclear por meio do Catar. Segundo informações da Reuters, Teerã só estaria disposto a seguir com a proposta caso Washington aceite as sete condições impostas pelo governo iraniano para o fim da guerra.

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