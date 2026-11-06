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Lula anuncia criação do Ministério da Segurança Pública

Presidente convocou reunião nesta sexta (6) para articular nova pasta

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou a criação do Ministério da Segurança Pública por meio de uma medida provisória.

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