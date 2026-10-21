Prefeitura de SP confirma vazamento de dados do Smart Sampa

A prefeitura de São Paulo confirmou o vazamento de dados do sistema de monitoramento por câmeras inteligentes da capital paulista, o Smart Sampa. Um servidor público foi afastado, suspeito de ter sido responsável pela divulgação.



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