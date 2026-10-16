Prévia do PIB do Banco Central registra alta em agosto
Crescimento, que é o primeiro em três meses, é puxado pela indústria e serviços
O IBC-Br (Índice de Atividade Econômica do Banco Central), uma prévia do PIB (Produto Interno Bruto), registrou um crescimento de 0,3% em agosto, marcando o primeiro aumento em três meses.
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