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Prévia do PIB do Banco Central registra alta em agosto

Crescimento, que é o primeiro em três meses, é puxado pela indústria e serviços

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O IBC-Br (Índice de Atividade Econômica do Banco Central), uma prévia do PIB (Produto Interno Bruto), registrou um crescimento de 0,3% em agosto, marcando o primeiro aumento em três meses.

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