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Protestos ganham força e se espalham por países europeus

Na França, mais de 2.000 pessoas foram presas em atos violentos no final de semana

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Uma onda de protestos violentos ocorreu na Europa no último fim de semana devido ao alto custo de vida.

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