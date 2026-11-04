Rivais de Benjamin Netanyahu buscam destituição do premiê

Os rivais políticos de Benjamin Netanyahu aproveitaram a conquista do Congresso dos Estados Unidos pelos democratas como prova de que o atual líder de Israel teria desperdiçado gerações de apoio bipartidário norte-americano.



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