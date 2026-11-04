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Senado aprova PEC da Segurança Pública por unanimidade

Emenda amplia papel do governo federal no combate ao crime organizado

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O Senado aprovou por unanimidade a PEC da Segurança Pública, que visa ampliar o papel do governo no combate ao crime organizado. Contudo, a redução da maioridade penal foi deixada de fora por 38 a 37 e será discutida depois.

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