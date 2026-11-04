Senado aprova PEC da Segurança Pública por unanimidade

O Senado aprovou por unanimidade a PEC da Segurança Pública, que visa ampliar o papel do governo no combate ao crime organizado. Contudo, a redução da maioridade penal foi deixada de fora por 38 a 37 e será discutida depois.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!