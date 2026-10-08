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STF retira crédito presumido do ICMS da base de cálculo do PIS/Cofins

Decisão vai ter impacto de R$ 16,5 bilhões nas contas do governo federal

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Eduardo Corrêa, presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB-SP (Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo), explica a decisão.

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