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Ucrânia diz que 'paciência acabou' e retoma ataques contra a Rússia

Governo russo afirma que ofensivas contrariam esforços de paz dos Estados Unidos

Conexão Record News|Do R7

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A Ucrânia realizou um ataque a uma refinaria de petróleo russa nesta quinta-feira (15). A ação ocorreu após Kiev suspender as ofensivas contra setores energéticos da Rússia devido a um cessar-fogo anunciado por Donald Trump. No entanto, Moscou não aderiu ao acordo e lançou ataques com mísseis e drones em território ucraniano, afetando o fornecimento de eletricidade.

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