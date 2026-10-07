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Ucrânia retoma territórios controlados pela Rússia no Donbas

Contraofensiva já dura meses e conseguiu frustrar esforços para cercar cidades restantes

Conexão Record News|Do R7

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A Ucrânia recuperou territórios no leste europeu que estavam sob controle russo na região do Donbas.
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