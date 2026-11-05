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Urgente: Presidente do Paraguai renuncia ao cargo

Congresso debatia impeachment de Santiago Peña após colapso de banco digital

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O presidente do Paraguai, Santiago Peña, renunciou ao cargo nesta quinta-feira (5). Santiago vinha sofrendo grande pressão do Congresso, que debatia seu impeachment após o colapso de um banco digital ao qual Peña era um dos principais acionistas.

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