Urgente: Presidente do Paraguai renuncia ao cargo

O presidente do Paraguai, Santiago Peña, renunciou ao cargo nesta quinta-feira (5). Santiago vinha sofrendo grande pressão do Congresso, que debatia seu impeachment após o colapso de um banco digital ao qual Peña era um dos principais acionistas.



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