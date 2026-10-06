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Vendas de veículos novos têm melhor setembro da história

Quase 510 mil unidades foram emplacadas no mês, alta de 1,15% em relação a agosto

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As vendas de veículos novos no Brasil alcançaram um marco histórico em setembro deste ano.

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