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CBF lança projeto de olho na camisa 1

Equipe vai acompanhar eventos e jovens atletas que sonham em ser profissionais

Elas com a Bola|Do R7

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A CBF lançou uma iniciativa inédita para desenvolver e monitorar jovens atletas que sonham em defender o gol de um grande clube.

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