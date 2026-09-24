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Trio brasileiro comanda jogos da Copa do Mundo masculina sub-17

Daiane Muniz e auxiliares Leila Cruz e Maira Moreira estão em lista de 81 selecionados pela Fifa

Elas com a Bola|Do R7

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Três árbitras brasileiras foram escolhidas pela Fifa para atuar na Copa do Mundo masculina Sub-17, em novembro, no Catar.

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