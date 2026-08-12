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Diretor de operações do Mundial Feminino explica pausa no calendário

Futebol masculino também ficará paralisado durante competição no ano que vem

Elas com a Bola|Do R7

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Como parte dos preparativos para a Copa do Mundo Feminina de 2027, o Brasil adotará a paralisação do calendário nacional de futebol durante o período da competição.

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