Diretor de operações do Mundial Feminino explica pausa no calendário
Futebol masculino também ficará paralisado durante competição no ano que vem
Como parte dos preparativos para a Copa do Mundo Feminina de 2027, o Brasil adotará a paralisação do calendário nacional de futebol durante o período da competição.
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