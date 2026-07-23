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Camisa da seleção usada na Copa do Mundo de 2019 está em exposição

Peça tem assinatura de várias jogadoras daquela campanha, incluindo da rainha Marta

Elas com a Bola|Do R7

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Uma camisa histórica da seleção brasileira feminina da Copa do Mundo de 2019 está em exposição no Museu do Futebol, em São Paulo. A peça faz parte das ações comemorativas pela realização da Copa do Mundo Feminina de 2027 no Brasil e ficará em exibição pelos próximos meses.

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