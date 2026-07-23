Camisa da seleção usada na Copa do Mundo de 2019 está em exposição
Peça tem assinatura de várias jogadoras daquela campanha, incluindo da rainha Marta
Uma camisa histórica da seleção brasileira feminina da Copa do Mundo de 2019 está em exposição no Museu do Futebol, em São Paulo. A peça faz parte das ações comemorativas pela realização da Copa do Mundo Feminina de 2027 no Brasil e ficará em exibição pelos próximos meses.
Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!
Últimas
Confira a tabela e os resultados dos últimos jogos do Paulistão Feminino 2026
Vitórias impulsionam Corinthians e Palmeiras para perto do topo da tabela do Campeonato Paulista
Técnico da Ferroviária minimiza erro na saída de bola
Léo Mendes: "Acho que isso é uma cultura nossa e a gente não deve abrir mão por causa de um gol"
Confira a preparação do Corinthians feminino para o segundo semestre
Time focou nos ajustes com a pausa no calendário pela Copa do Mundo masculina
Confira os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil Feminina
Confrontos da competição começam nesta segunda-feira (20)
Monique é a zagueira artilheira da Ferroviária
Defensora marcou hat-trick na classificação para as oitavas da Copa do Brasil
Mirassol feminino marca seu primeiro gol na história e empata com Bragantino pelo Paulistão
Leoas Paulistas seguem na lanterna, mas pontuaram pela primeira vez
Futebol de Cegas: modalidade tem crescido e ganhado adeptas em todo mundo
Time é formado por jogadoras de uma universidade e escolas da China
Filha de Lingard visita treino das Brabas do Timão
Gabi Zanotti convidou a menina para participar da entrada em campo contra a Ferroviária
Estadual retorna com quarta rodada nesta quinta (16)
Mirassol e Bragantino abrem disputa nesta quinta-feira (16) às 20h no interior de São Paulo
Ana Paula Oliveira conta desafios do início de carreira
Ex-bandeirinha descreveu dificuldades do pioneirismo feminino no futebol
Ele voltou! Paulistão Feminino é retomado e já tem novo vice-líder
São Paulo venceu o AD Taubaté pela partida adiada da segunda rodada do Campeonato Paulista
Mapi León é anunciada pelo London City Lionesses
Ex-jogadora do Barcelona seguiu os mesmos passos de Alexia Putellas
Dudinha passa por cirurgia no joelho em São Paulo
Atacante da seleção brasileira inicia recuperação após lesão de LCA e menisco
Zagueira Kathellen conta experiência com a Amarelinha
Defensora já disputou duas Copas do Mundo e projeta competição em 2027