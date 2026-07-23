Camisa da seleção usada na Copa do Mundo de 2019 está em exposição

Uma camisa histórica da seleção brasileira feminina da Copa do Mundo de 2019 está em exposição no Museu do Futebol, em São Paulo. A peça faz parte das ações comemorativas pela realização da Copa do Mundo Feminina de 2027 no Brasil e ficará em exibição pelos próximos meses.



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