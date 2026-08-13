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Escola Quebrada Food impressiona titãs, mas ‘desconexão’ faz com que aporte seja reprovado

Bianca Alves destacou seu histórico de sucesso no setor alimentício da periferia e solicitou um investimento de R$ 800 mil

Elevator Pitch Brasil |Do R7

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Ao apresentar a Escola Quebrada Food aos titãs, a empreendedora Bianca Alves destacou seu histórico de sucesso no setor alimentício da periferia e solicitou um investimento de R$ 800 mil. O objetivo é fortalecer o marketing e a tecnologia da instituição, que oferece formação empresarial com linguagem acessível a moradores de comunidades. Atualmente com 560 alunos formados, Bianca planeja usar parte dos recursos solicitados para melhorar a comunicação com os empreendedores locais por meio de ferramentas tecnológicas avançadas, além de expandir o negócio em território nacional. Apesar do entusiasmo pelo projeto e pelo reconhecimento do impacto social positivo que ele pode gerar, os investidores decidiram não aprovar o aporte financeiro. No entanto, ela não saiu do programa de mãos vazias: os titãs ofereceram apoio para ajudar na validação e na expansão futura da iniciativa.

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