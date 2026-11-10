'Marta está totalmente nos planos para a Copa', diz Arthur Elias

O técnico Arthur Elias fez uma avaliação sobre o ano de 2026 da seleção brasileira feminina nesta terça-feira (10). Durante entrevista coletiva, ele afirmou que o saldo da amarelinha foi positivo. “Eu vejo o ano muito positivo até aqui. Mesmo numa convocação no começo do ano que os resultados não foram bons, a gente tirou coisas boas de lá”, disse.



Ele destacou o título da FIFA Series 2026, conquistado em abril. “Ganhamos da seleção americana, mais uma vez foram duas vitórias em sequência, que foi o máximo que a seleção americana já perdeu na sua história para o mesmo adversário. Tivemos um ano bastante proveitoso nesse sentido de resultados, mas principalmente em relação ao nosso ambiente.”



Sobre a Rainha Marta, Arthur Elias foi direto: "Marta está totalmente nos planos nossos para a preparação e para estar na Copa do Mundo". Ele ponderou, porém, que será preciso saber como ela estará no momento da lista final, em maio de 2027.



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