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Céu encoberto por névoa gera preocupação para final da Copa

Fumaça de incêndios florestais no Canadá chegou até o estado de Nova York

Esporte Record News|Do R7

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A cidade de Nova York enfrenta um alerta de qualidade do ar devido à fumaça proveniente dos incêndios florestais no Canadá.

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