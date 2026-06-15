Cosme Rímoli: Neymar não treina e presença contra Haiti é cada vez mais incerta

O colunista do Portal R7 Cosme Rímoli acompanhou direto de Nova Jersey (EUA) o último treino da seleção brasileira, que se prepara para enfrentar o Haiti pela segunda rodada da Copa do Mundo. Neymar, mais uma vez, não foi a campo. Outras ausências também chamaram a atenção. Veja!



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