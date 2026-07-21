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São Paulo anuncia lateral-direito Aurélio Buta

Contrato vai até junho de 2027, com cláusula de renovação por metas

Esporte Record News|Do R7

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O São Paulo Futebol Clube confirmou a chegada do lateral-esquerdo Aurélio Buta. Conheça o jogador.

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