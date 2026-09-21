Inter demite Pezzolano após derrota para o São Paulo
Eliminação na Copa do Brasil e sequência sem vitórias no Brasileirão pesaram contra o técnico
O treinador Paulo Pezzolano foi demitido do Internacional após a derrota por 1 a 0 para o São Paulo neste sábado (19). Técnico e equipe ficaram no comando do Inter por 46 jogos, dos quais 18 vitórias, 12 empates e 16 derrotas. A eliminação na Copa do Brasil e os dez dias sem vitória no Brasileirão pesaram contra Pezzolano.
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