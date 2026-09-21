Logo R7.com
RecordPlus

Inter demite Pezzolano após derrota para o São Paulo

Eliminação na Copa do Brasil e sequência sem vitórias no Brasileirão pesaram contra o técnico

Esporte Record News|Do R7

  • Google News

O treinador Paulo Pezzolano foi demitido do Internacional após a derrota por 1 a 0 para o São Paulo neste sábado (19). Técnico e equipe ficaram no comando do Inter por 46 jogos, dos quais 18 vitórias, 12 empates e 16 derrotas. A eliminação na Copa do Brasil e os dez dias sem vitória no Brasileirão pesaram contra Pezzolano.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Copa do Brasil
  • Internacional (time)
  • São Paulo (time)
  • futebol

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.