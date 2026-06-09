Seleção feminina sub-20 faz 3 a 1 e vence Portugal em amistoso

A seleção feminina sub-20 entrou em campo nesta terça-feira (9) e fez 3 a 1 em cima de Portugal, em um amistoso disputado no estádio Dr. Carlos Osório, na cidade portuguesa de Aveiro. Dois dos gols foram marcados por Clarinha, jogadora do Benfica, enquanto o terceiro ficou por conta da zagueira Ana Bia, do São Paulo .



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