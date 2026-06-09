Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Seleção feminina sub-20 faz 3 a 1 e vence Portugal em amistoso

Clarinha, do Benfica, e Ana Bia, do São Paulo, foram responsáveis pelos gols

Esporte Record News|Do R7

  • Google News

A seleção feminina sub-20 entrou em campo nesta terça-feira (9) e fez 3 a 1 em cima de Portugal, em um amistoso disputado no estádio Dr. Carlos Osório, na cidade portuguesa de Aveiro. Dois dos gols foram marcados por Clarinha, jogadora do Benfica, enquanto o terceiro ficou por conta da zagueira Ana Bia, do São Paulo.

Análises, entrevistas e as principais notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Brasil
  • Futebol feminino
  • Portugal
  • Seleção brasileira feminina

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.