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Jogador mais velho da Copa será adversário do Brasil

Escócia não disputa a competição desde 98 e essa é a primeira participação dele

Esporte Record News|Do R7

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Craig Gordon, goleiro de 43 anos da seleção da Escócia e jogador do Heart of Midlothian na primeira divisão escocesa, pode ser titular no jogo contra o Brasil na terceira rodada da fase de grupos.

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