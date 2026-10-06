Empolgação e tristeza dividem o coração dos argentinos na despedida de Messi
Último jogo de Lionel Messi com a seleção argentina gera sentimentos mistos entre fãs
Lionel Messi se prepara para sua última partida vestindo a camisa da seleção argentina em um amistoso contra Benin no estádio Monumental, em Buenos Aires. Os ingressos para o evento esgotaram-se rapidamente e os torcedores argentinos estão ansiosos por essa despedida histórica.
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