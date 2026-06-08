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Franca Basquete é pentacampeão seguido do NBB

Equipe conquistou o 16º título nacional após superar o Pinheiros

Esporte Record News|Do R7

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O time de basquete de Franca conquistou seu 16º título nacional ao vencer o Pinheiros por 85 a 76 na final do NBB, fechando a série em 3 a 1.

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