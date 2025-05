‘25’, álbum de Adele, completa dez anos em 2025

“25”, terceiro disco da cantora britânica Adele , completa dez anos em 2025. Lançado em 20 de novembro de 2015, o álbum nasceu quando a artista pensava em se aposentar, e temia não atingir sucesso suficiente com o novo trabalho. Ao abordar amadurecimento, melancolia com a passagem do tempo, juventude e maternidade, a obra conquistou cinco prêmios Grammy , e é lembrada até hoje pelo icônico single “Hello”.