Blake Lively estrelará nova comédia de ação produzida pela Lionsgate

Segundo a revista norte-americana The Hollywood Reporter, Blake Lively estrelará uma nova comédia de ação intitulada "The Survival List", desenvolvida pela Lionsgate . A trama acompanha uma produtora de reality show que precisa trabalhar em um programa apresentado por um especialista em sobrevivência.





A atriz também assina a produção do longa-metragem. Detalhes sobre o restante do elenco e a direção ainda não foram divulgados.