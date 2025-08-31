Logo R7.com
Blake Lively estrelará nova comédia de ação produzida pela Lionsgate

Além da atuação, a atriz será responsável pela produção do longa-metragem; detalhes sobre o elenco e a direção ainda não foram divulgados

Geek Record News|Do R7

Segundo a revista norte-americana The Hollywood Reporter, Blake Lively estrelará uma nova comédia de ação intitulada "The Survival List", desenvolvida pela Lionsgate. A trama acompanha uma produtora de reality show que precisa trabalhar em um programa apresentado por um especialista em sobrevivência. 


A atriz também assina a produção do longa-metragem. Detalhes sobre o restante do elenco e a direção ainda não foram divulgados.

