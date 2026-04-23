Filme mudo centenário tem 1ª aparição de robô no cinema
Longa desaparecido há mais de um século mostra mágico lutando contra criação
O curta-metragem francês "Gugusse e o Autômato", considerado perdido por décadas, foi redescoberto nos Estados Unidos.
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