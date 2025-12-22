'Extermínio' pode ter continuação após 'O Templo dos Ossos'

A franquia Extermínio está se expandindo com o lançamento de O Templo dos Ossos. A Sony está considerando uma continuação após as reações positivas durante as exibições testes do novo filme de Nia DaCosta.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!