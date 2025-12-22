'Extermínio' pode ter continuação após 'O Templo dos Ossos'
Filme ainda não estreou, mas já gera expectativa para sequência com Cillian Murphy
A franquia Extermínio está se expandindo com o lançamento de O Templo dos Ossos. A Sony está considerando uma continuação após as reações positivas durante as exibições testes do novo filme de Nia DaCosta.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas
Cinema brasileiro completa 30 anos com aumento de interesse de jovens cineastas
Produções nacionais passam a receber mais destaque em premiações internacionais e veem crescimento de visibilidade
Projeto movido a energia solar percorre o Brasil
Evento compartilha conexão, histórias e sonhos através da exibição de filmes nacionais
‘Soldado de Chumbo’, longa dirigido por Brad Furman, chega aos cinemas
Trama de ação é estrelada por Robert De Niro, Jamie Foxx e Scott Eastwood
Hilary Duff retoma carreira com novo single e anuncia shows após 18 anos
Ouça trechos de 'Mature', lançado este mês pela estrela internacional
Jessica Lange e Ariana Grande são confirmadas em nova temporada
Ryan Murphy também confirmou Evan Peters, Emma Roberts e Sarah Paulson
Busca pelo protagonista de 'Psicopata Americano' continua
Diretor confirmou que não haverá troca de gênero no personagem principal
Filme estrelado por Channing Tatum e Kirsten Dunst chega aos cinemas neste final de semana
'Bom Bandido' chega aos cinemas neste final de semana
Confira os principais destaques no mundo da música
Taylor Swift lança clipe de ‘The Fate of Ophelia’, Mariah Carey conquista feito nas paradas musicais
Filme ‘Uma Batalha Após a Outra’ arrecada milhões na primeira semana
Estrelado por Leonardo DiCaprio, longa deve fazer sucesso na temporada de premiações
Animação 'Zoopocalipse' promete diversão para toda a família
Filme mostra vida dos animais em zoológico após queda inesperada de meteoro
Estrelado por Margot Robbie, 'A Grande Viagem da Sua Vida' chega aos cinemas brasileiros
Longa mistura fantasia e romance ao acompanhar os protagonistas David e Sarah em uma jornada guiada por um GPS mágico
Sophie Turner é confirmada para interpretar Lara Croft em série de 'Tomb Raider'
Estrela de 'Game of Thrones' viverá a icônica aventureira em nova adaptação prevista para 2026
Blake Lively estrelará nova comédia de ação produzida pela Lionsgate
Além da atuação, a atriz será responsável pela produção do longa-metragem; detalhes sobre o elenco e a direção ainda não foram divulgados
Alunos da rede pública de Niterói participam da criação de trilhas sonoras para filmes mudos
Mostra CineOrquestra acontece no CineArte UFF