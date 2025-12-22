Logo R7.com
'Extermínio' pode ter continuação após 'O Templo dos Ossos'

Filme ainda não estreou, mas já gera expectativa para sequência com Cillian Murphy

Geek Record News|Do R7

A franquia Extermínio está se expandindo com o lançamento de O Templo dos Ossos. A Sony está considerando uma continuação após as reações positivas durante as exibições testes do novo filme de Nia DaCosta.

