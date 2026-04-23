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Cinebiografia de Michael Jackson estreia nesta quinta-feira (23)

Filme tem data de estreia marcada para esta quinta (23) nos cinemas brasileiros

News das 10|Do R7

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A cinebiografia musical de Michael Jackson se tornou o filme mais caro da história do gênero.

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