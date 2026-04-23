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Novo filme com Zendaya é o quinto da produtora a atingir marca mundial

Sucesso do longa é atribuído ao momento da carreira da atriz

News das 10|Do R7

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O filme estrelado por Zendaya e Robert Pattinson alcançou a marca de US$ 100 milhões em bilheteria global.

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