Com oito indicações ao Oscar, conheça 'Um Completo Desconhecido', cinebiografia de Bob Dylan

Com lançamento nos cinemas brasileiros na última quinta-feira (27), o longa Um Completo Desconhecido conta a história do jovem Bob Dylan no mundo da música. De bares a grandes shows, o filme acompanha os passos que o cantor tomou até se tornar um artista famoso, como a consagração na apresentação no Festival de Newport, em 1965.





Com ambientação nos anos 1960, o filme conseguiu oito indicações ao Oscar 2025, que acontece neste domingo (2), sendo algumas delas Melhor Filme, Melhor Ator para Timothée Chalamet , que interpreta o cantor, Melhor Atriz Coadjuvante para Monica Barbaro, Melhor Ator Coadjuvante para Edward Norton e Melhor Diretor para James Mangold.





O R7 entrou no clima do Oscar e, neste domingo (2) às 19h30, faz uma live especial, em parceria com o portal Estação Nerd, com todas as informações sobre a principal premiação do cinema. Será que o Brasil leva a primeira estatueta? Prepare a pipoca e o look de gala!