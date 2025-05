Com piloto aprovado, série estrelada por Tracy Morgan e Daniel Radcliffe terá 1ª temporada

A série criada por Tina Fey e estrelada por Tracy Morgan teve o episódio piloto aprovado e, com isso, vai se tornar temporada com dez episódios, com início da exibição prevista para novembro deste ano. Morgan e Tina trabalharam juntos na série um Maluco na TV, que foi estrelada pelo ator e escrita pela roteirista.



O programa chamado “A Queda e Ascensão de Reggie Dinkins” conta a história de um ex-jogador de futebol americano que tenta reconstruir sua imagem pública. A produção também conta com Daniel Radcliffe e Erika Alexander.