Dono do sucesso ‘Ordinary’, Alex Warren divulga clipe de parceria com Jelly Roll

Dono do single de sucesso Ordinary, o cantor Alex Warren lançou o clipe da canção Bloodline em parceria com o astro do country e hip-hop Jelly Roll. Segundo Alex, a música traz influências de folk-pop e EDM (Música Eletrônica para Dança, na sigla em inglês), no estilo do DJ Avicii. A faixa vai fazer parte do próximo álbum do norte-americano, ainda sem data de lançamento divulgada.