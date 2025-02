Entenda como Pamela Anderson se reinventou e voltou para as graças de Hollywood

A atriz canadense Pamela Anderson, 57 anos, conseguiu se reinventar e chamar a atenção de Hollywood novamente com o filme The Last Showgirl. O roteiro do longa se assemelha muito com a vida da atriz, em que a protagonista veterana precisa se reinventar no meio artístico no auge dos seus 50 anos. Anderson ficou de fora dos holofotes desde a década de 90, após seu sucesso na série S.O.S. Malibu.



“Eu estava me culpando pensando: ‘o que fiz de errado? Eu simplesmente não aproveitei a oportunidade ou não fiz o suficiente’. Eu ainda tinha isso dentro de mim, que eu queria me expressar de alguma forma e eu não sabia como ir de A a B e, então, o roteiro chegou”, conta a atriz.



E a oportunidade, que apareceu no momento certo, rendeu à atriz a indicação ao Globo de Ouro ao lado de estrelas como Angelina Jolie, Nicole Kidman e a brasileira Fernanda Torres , que levou o prêmio. Em entrevista à imprensa americana, Anderson afirmou que o sucesso fez com que outros diretores buscassem a atriz para novos papéis.