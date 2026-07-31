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Travis Scott estreia como ator em 'A Odisseia'

Produção de Christopher Nolan já arrecadou quase US$ 700 milhões nas bilheterias

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A odisseia cinematográfica dirigida por Christopher Nolan surpreende os fãs mundialmente. Veja!

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