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Remake com Michael B. Jordan ganha primeiro trailer

Filme tem data de estreia marcada para o mês de março de 2027 nos cinemas

News das 10|Do R7

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O primeiro trailer do remake de The Thomas Crown Affair, estrelado e dirigido por Michael B. Jordan, foi divulgado nesta semana. Após mais de duas décadas desde a última versão, o novo longa tem estreia prevista nos cinemas brasileiros para 4 de março de 2027.

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