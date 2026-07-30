Remake com Michael B. Jordan ganha primeiro trailer

O primeiro trailer do remake de The Thomas Crown Affair, estrelado e dirigido por Michael B. Jordan, foi divulgado nesta semana. Após mais de duas décadas desde a última versão, o novo longa tem estreia prevista nos cinemas brasileiros para 4 de março de 2027.



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