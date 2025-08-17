Monica Barbaro e Kaelin Turner protagonizam nova comédia romântica que estreia em 2026

Monica Barbaro e Kaelin Turner serão os protagonistas da nova comédia "All Night Only", dirigida por Will Gluck. As gravações devem começar nas próximas semanas e o lançamento está programado para agosto de 2026. O roteiro original do filme foi incluído na blacklist de Hollywood no ano passado devido a um enredo considerado ousado. O longa será dirigido por Will Gluck, diretor de "Todos Menos Você".