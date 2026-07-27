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Sci-fi de dinossauros com Anne Hathaway ganha trailer

Longa tem data de estreia marcada para o dia 13 de agosto nos cinemas

News das 10|Do R7

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Foi divulgado o trailer inédito de "O Fim da Rua", suspense de ficção científica estrelado por Anne Hathaway e Ewan McGregor.

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