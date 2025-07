Novo ‘Velozes e Furiosos’ promete voltar às origens com personagem amado pelos fãs

Os fãs da saga Velozes e Furiosos já podem comemorar, pois o ator Vin Diesel anunciou que a franquia vai ganhar um novo capítulo. Apesar de ser o 11º filme, o longa será lançado como Velozes e Furiosos 10 - Parte 2. O filme será centrado em Los Angeles, na tentativa de resgatar as origens dos primeiros episódios , com a cultura dos carros e das corridas de rua. Outro anúncio feito é o retorno de Brian O'Corner, personagem consagrado por Paul Walker, que morreu em 2013. No último filme da série, o personagem será interpretado pelos irmãos do ator, com a ajuda de computação gráfica. O último filme será lançado em abril de 2027.